Ragazzo morto schiacciato dal trattore | aperta un' inchiesta

È stata aperta un'inchiesta dopo la morte di un giovane di 27 anni, morto schiacciato da un trattore mentre lavorava in un'azienda di allevamento avicolo nel Veronese. Il ragazzo, nato in Marocco il 2 gennaio 1999, era regolare in Italia e aveva un contratto in regola. La vittima risiedeva nel Comune di Soprazocco e lavorava presso l’azienda situata in via della Cuca.

Mohammed Gannaoui era nato in Marocco il 2 gennaio 1999. Aveva 27 anni, viveva nel Veronese, era regolare in Italia e lavorava con un contratto in regola in un'azienda specializzata in allevamento avicolo di via della Cuca a Soprazocco. Martedì era andato nei campi come ogni altro giorno. Nel. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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ULTIMORA BIMBO MUORE INVESTITO DAL TRATTORE GUIDATO DAL PADRE: LA MAMMA INCINTA ACCUSA MALORE

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