Schiacciato dal trattore morto Martino Debiasi | era il comandante di vigili del fuoco di Meano

Nelle prime ore di lunedì 27 aprile, intorno alle 11, un agricoltore di 30 anni è stato travolto da un trattore e ha perso la vita. La vittima era anche comandante dei vigili del fuoco volontari di Meano. L’incidente si è verificato in una zona agricola del Trentino, causando grande sconcerto nella comunità locale e tra le forze di emergenza. Le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze dell’accaduto.

È una tragedia letteralmente devastante quella che nelle scorse ore ha colpito Trento e non solo, forse sarebbe meglio dire tutto il Trentino: intorno alle 11 di oggi, lunedì 27 aprile, ha perso la vita Martino Debiasi, agricoltore 30enne e comandante dei vigili del fuoco volontari di Meano.In.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Chi era Giuliano Franzoni, il ristoratore di Serle morto schiacciato dal trattore Tragedia nei campi: agricoltore morto schiacciato dal trattoreUn tragico incidente ha strappato la vita a un uomo di 68 anni nella mattinata di oggi, intorno alle ore 11, mentre si trovava a lavorare nei campi...