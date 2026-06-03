Ragazzo morto a 22 anni per un tragico gioco | lo strazio di mamma papà e sorella

Un ragazzo di 22 anni è morto durante un gioco tra amici. La tragedia si è consumata a pochi metri dalla porta di casa, al termine di una serata trascorsa con amici. La madre, il padre e la sorella sono rimasti sconvolti di fronte alla perdita improvvisa. La vittima aveva appena concluso una serata normale, senza alcun segno di ciò che sarebbe successo.

Una manciata di metri separava Pio Domenico Fazzolari dalla porta di casa. Pochi passi ancora e quella serata trascorsa con gli amici sarebbe finita come tante altre. Invece la vita del giovane di Roccafranca si è spezzata a soli 22 anni sull'asfalto di via Michelangelo, a poche decine di metri. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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Ragazzo eroico agita disperato un maglione per tentare di spegnere le fiamme a Crans-Montana

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