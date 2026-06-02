Cade dal cofano dell' auto per un tragico gioco con gli amici | morto a 22 anni
Durante una serata tra amici a Roccafranca, un giovane di 22 anni è caduto dal cofano di un'auto mentre partecipava a un gioco. La caduta ha provocato il decesso del ragazzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. La polizia ha avviato un'indagine per chiarire le circostanze dell’incidente.
Una serata tra amici si è trasformata in tragedia a Roccafranca, piccolo comune di Brescia: Pio Domenico Fazzolari, 22 anni, è morto. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di lunedì primo giugno, intorno alle 23, in via Michelangelo, strada situata in una zona residenziale del paese. Per il. 🔗 Leggi su Today.it
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