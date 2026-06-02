Cade dal cofano dell' auto per un tragico gioco con gli amici | morto a 22 anni

Notizia in breve

Durante una serata tra amici a Roccafranca, un giovane di 22 anni è caduto dal cofano di un'auto mentre partecipava a un gioco. La caduta ha provocato il decesso del ragazzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. La polizia ha avviato un'indagine per chiarire le circostanze dell’incidente.