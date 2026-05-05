Oggi i social media e gli smartphone sono strumenti quotidiani per molti giovani, che li utilizzano per comunicare, condividere e imparare. Tuttavia, un incontro con le autorità preposte ha evidenziato come questa connettività possa comportare rischi, tra cui l’esposizione a contenuti inappropriati per l’età. La presenza costante online solleva domande sulla libertà di scelta e sulla sicurezza dei più giovani nel mondo digitale.

Incontro con la Polizia Postale. Oggi smartphone e social sono parte integrante della nostra vita. Rappresentano una risorsa straordinaria per comunicare e imparare, ma nascondono alcuni rischi, come quello di essere esposti a contenuti non adatti alla nostra età. Questo ed altri pericoli ci sono stati spiegati dal DTS Gianluca Massettini della Polizia Postale, in un incontro con le classi terze, in cui sono stati affrontati soprattutto i temi della sicurezza e della legalità online. Dipendenza e ritiro sociale. Un altro rischio, di cui abbiamo letto e parlato in classe, è quello della dipendenza da social: il confine tra uso e abuso si può...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Come i ragazzi usano i social. Sempre connessi: davvero liberi?

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