Piano Casa il CNDDU risponde al governo | Non bastano più alloggi servono canoni sostenibili per chi lavora

Il CNDDU ha commentato il nuovo Piano Casa del governo, sottolineando che le misure adottate non sono sufficienti per risolvere la carenza di alloggi. L’associazione ha evidenziato che, oltre alla disponibilità di immobili, è necessario garantire canoni di affitto sostenibili per i lavoratori. La discussione si concentra sulla capacità dello Stato di assicurare il diritto all’abitare attraverso politiche che vadano oltre le semplici iniziative edilizie.

Il Piano Casa varato dal governo non è soltanto una misura edilizia, ma “un banco di prova della capacità dello Stato di tutelare il diritto all’abitare”. A sostenerlo è il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, che in una analisi diffusa in occasione del Primo Maggio mette in guardia contro il rischio che. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Piano casa, via libera dal Governo. Obiettivo: 100 mila alloggiAGI - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo Piano Casa, un provvedimento strategico per contrastare l’emergenza abitativa su scala... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Piano Casa e crisi abitativa: chieste misure strutturali per redditi medi e scuola; Donna si lancia dal terzo piano con i tre figli nella notte. Morti i due bambini e la madre, grave la bimba di 6 anni. Piano Casa, tre pilastri per il pacchetto con obiettivo 100mila alloggi: le misureL'azione del governo per contrastare l’emergenza abitativa tra recupero di 60mila immobili popolari, fondo d'investimento dove concentrare le risorse e misure per attrarre investimenti privati Il pian ... adnkronos.com Piano Casa, dall’edilizia popolare ad housing sociale e sgomberi veloci: le misureLeggi su Sky TG24 l'articolo Piano Casa, dall’edilizia popolare ad housing sociale e sgomberi veloci: le misure ... tg24.sky.it 1° Maggio: il governo e la crisi energetica, piano casa, la confusione di Trump #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Meloni: Ecco i tre pilastri del piano casa x.com