Meccanica Metropolitana locale più qualificata Hitachi Rail e Camera di commercio puntano all' innovazione

La Camera di commercio di Reggio Calabria ha avviato un progetto volto a rafforzare la filiera meccanica locale, puntando a una maggiore qualificazione e integrazione con i principali attori internazionali del settore. L’obiettivo è valorizzare le aziende della zona attraverso iniziative di formazione e collaborazione con partner di livello globale, con particolare attenzione alla promozione dell’innovazione nel comparto.

Una filiera meccanica locale più forte, qualificata e integrata con i grandi player mondiali. È questo l’obiettivo dichiarato del progetto “Qualificazione e Promozione della filiera meccanica della Città metropolitana di Reggio Calabria”, l’iniziativa che la Camera di commercio di Reggio Calabria.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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