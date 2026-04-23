Salone Mobile siglato accordo per rinnovamento e sviluppo filiera legno-arredo Marche

È stato firmato un accordo tra le aziende del settore legno-arredo delle Marche e un ente regionale. L’obiettivo è promuovere il rinnovamento e lo sviluppo della filiera, con un focus sulla competitività e sull’innovazione. L’intesa riguarda iniziative di sostegno alle imprese e di valorizzazione delle produzioni locali. L’accordo mira a rafforzare il ruolo del comparto all’interno del mercato nazionale e internazionale.

(Adnkronos) – Rafforzare la competitività, sostenere l’innovazione e accompagnare le imprese della filiera verso i mercati internazionali: è questo l’obiettivo dell’accordo quadro siglato oggi da Regione Marche, FederlegnoArredo e Confindustria Marche, in occasione della visita istituzionale che, su invito di FederlegnoArredo, si è svolta al Salone del Mobile di Milano. Presentato dai firmatari – l’assessore. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Federlegnoarredo, al Salone mobile incontro tavolo delegati legno-arredo di Confindustria Il Salone del mobile 2026 sfida la crisi: la filiera del legno vale 52 miliardi. I numeri di un evento planetarioMilano, 9 aprile 2026 – Conto alla rovescia con il fiato sospeso per il Salone del Mobile di Milano che parte, dal 21 al 26 aprile, a Fieramilano... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Salone del Mobile al via: Milano guida il rilancio del settore arredo tra crisi export e nuovi accordi; Memorandum Italia-Israele: cosa prevede l'accordo militare sospeso dal governo. Salone Mobile, siglato accordo per rinnovamento e sviluppo filiera legno-arredo MarcheRafforzare la competitività, sostenere l’innovazione e accompagnare le imprese della filiera verso i mercati internazionali ... adnkronos.com Meloni al Salone del Mobile: pranzo in fiera, affondo sui rimpatri e tappa tra le eccellenze del designLa premier ha visitato la kermesse nel primo pomeriggio di martedì 21 aprile. Parlando di Trump ha detto: Non l'ho sentito di recente ... milanotoday.it Fuori Salone del Mobile. Sono stato nello spazio di @ferrerolegno dove ho visitato l’allestimento Doorways To Live. È un progetto firmato dalla designer padovana Elena Martucci, che negli ultimi anni si sta imponendo anche a livello internazionale come una - facebook.com facebook Salone Mobile Milano: ecco come va il settore arredo-illuminazione in Italia, secondo Mediobanca x.com