Sventati tentativi di truffe agli anziani ad Ariano Irpino e Grottaminarda

Durante il fine settimana, nei comuni di Ariano Irpino e Grottaminarda, sono stati segnalati almeno tre tentativi di truffa rivolti a persone di età avanzata. Gli episodi si sono verificati in diverse zone e hanno coinvolto anziani che hanno ricevuto telefonate o incontri sospetti. Le autorità stanno indagando per identificare eventuali responsabili e prevenire ulteriori episodi.

Nello scorso week end, nei comuni di Ariano Irpino e Grottaminarda, sono stati almeno tre i tentativi di truffa ad anziani.Metodo dei truffatoriLa tecnica è quella oramai nota del c.d. “finto carabinieri” che prospetta alla potenziale vittima una situazione di pericolo nella quale si è venuto a.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Tentata truffa ad anziani a Pescara: i malfattori fuggono per la presenza delle telecamere Notizie correlate Truffe agli anziani: sventati 18 tentativi in poche oreTruffatori scatenati e sempre attivi nel tentativo di raggirare gli anziani per rubare preziosi e contanti. Truffe agli anziani, gli ultimi casi sventati dai carabinieriLa rete di collaborazione attivata dai reparti dipendenti dalla Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha tuttavia consentito di prevenire tali... Tutti gli aggiornamenti Ariano Irpino e Grottaminarda, truffe agli anziani sventate grazie alla campagna informativa dei CarabinieriNello scorso week end, nei comuni di Ariano Irpino e Grottaminarda, sono stati almeno tre i tentativi di truffa ad anziani. La tecnica è quella oramai nota del c.d. finto carabinieri che prospetta a ... irpinianews.it Ariano Irpino, truffa da 7 mila euro ad anziana, arrestatoPrima finto nipote, poi maresciallo dei carabinieri: stavolta la truffa, per quanto andata a buon fine, è stata sventata dai carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, che ... ilmattino.it