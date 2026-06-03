Raffaella Fico e Armando Izzo sono stati fotografati insieme in atteggiamenti intimi, segnando un ritorno di fiamma. Le immagini, pubblicate dal settimanale Diva e Donna, mostrano i due in compagnia, suscitando sorpresa tra i loro fans. La coppia si era separata in passato, ma ora sembra aver ripreso la relazione. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati.

Nelle ultime ore Raffaella Fico e Armando Izzo sono al centro di un clamoroso ritorno di fiamma documentato dalle foto esclusive pubblicate dal settimanale Diva e Donna. Le foto mostrano la coppia durante una giornata al mare caratterizzata da sorrisi, coccole e baci appassionati. Foto che apparentemente ribaltano la loro situazione sentimentale, che sembrava definitivamente archiviata. Nei mesi scorsi le indiscrezioni sulla rottura avevano dominato le cronache rosa e la ex gieffina aveva condiviso a Verissimo la sofferenza vissuta dopo la fine della relazione, arrivata “all’improvviso” e poche settimane dopo aver perso il figlio che aspettava dal calciatore. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Raffaella Fico e Armando Izzo, ritorno di fiamma improvviso: cosa sta succedendo

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Raffaella Fico e Armando Izzo Ritorno di Fiamma o Solo Amicizia

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