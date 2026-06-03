Radici e Sapori all’Ex Cartiera Latina

Dal 5 al 14 giugno 2026, l’Ex Cartiera Latina in via Appia Antica 42 ospiterà la seconda edizione estiva di “Radici e Sapori: Viaggio nell’Agro Romano”. La manifestazione si concentra sulla memoria agricola, le tradizioni rurali, i mestieri dimenticati e le produzioni tipiche del territorio romano.

Dal 5 al 14 giugno 2026 l’Ex Cartiera Latina, in via Appia Antica 42, ospita la seconda edizione estiva di “Radici e Sapori: Viaggio nell’Agro Romano”, l’iniziativa dedicata alla memoria agricola, alle tradizioni rurali, ai mestieri dimenticati e alle produzioni tipiche del territorio romano. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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