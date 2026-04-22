Rome Playing Games all' Ex Cartiera Latina

Dal 24 al 26 aprile, l’Ex Cartiera Latina a Roma ospita un festival dedicato al gioco di ruolo e alla performance partecipata. Durante l’evento, il pubblico può diventare attore e performer, contribuendo a creare un rito collettivo. La manifestazione propone un modo di intrattenimento che coinvolge attivamente gli spettatori nel dialogo e nella riflessione su temi come la coscienza collettiva.

Dal 24 al 26 aprile, a Roma, all’Ex Cartiera Latina, arriva un festival in cui gli spettatori si fanno attori e performer, la performance si fa rito collettivo e partecipato, il gioco di ruolo diventa un approccio di intrattenimento elevato per affrontare temi come la coscienza collettiva, la.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Roma diventa un grande gioco: debutta Rome Playing Games all’Ex Cartiera Latina tra LARP e performance immersiveRoma si prepara a trasformarsi in un grande spazio di gioco e sperimentazione: all’Ex Cartiera Latina debutta Rome Playing Games, un evento che... RPG: Il Festival Rome Playing Games a RomaCosa: Il festival RPG – Rome Playing Games, una rassegna innovativa dedicata al gioco di ruolo dal vivo (LARP) e alle performance interattive in cui... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Rome Playing Games: dal 24 al 26 aprile tre giorni tra LARP, gioco di ruolo e performance immersive; RPG: Il Festival Rome Playing Games a Roma; Weekend a Roma: 5 eventi da non perdere sabato 18 e domenica 19 aprile; Riapre il Centro Culturale Gabriella Ferri. Roma diventa un grande gioco: all’Ex Cartiera Latina debutta Rome Playing Games. Ecco come prenotareRoma si prepara a trasformarsi in un grande spazio di gioco e sperimentazione: all’Ex Cartiera Latina debutta Rome Playing Games, un evento che intreccia LARP, teatro e performance immersive. Un appun ... msn.com Roma diventa un grande gioco: debutta Rome Playing Games all’Ex Cartiera Latina tra LARP e performance immersiveRoma diventa un grande gioco: all’Ex Cartiera Latina debutta Rome Playing Games tra LARP, teatro e performance immersive partecipate. funweek.it https://cavalierenews.it/notizie-in-evidenza/34977/a-roma-debutta-rome-playing-games-dal-24-al-26-aprile-tre-giorni-tra-larp,-gioco-di-ruolo-e-performance-immersive-ex-cartiera-latina,-via-appia-antica.html - facebook.com facebook