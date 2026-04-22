Roma diventa un grande gioco | debutta Rome Playing Games all’Ex Cartiera Latina tra LARP e performance immersive

A Roma si sta per svolgere un evento che unisce diverse forme di intrattenimento e sperimentazione. All’interno dell’Ex Cartiera Latina, si terrà Rome Playing Games, una manifestazione che combina giochi di ruolo dal vivo, teatro e performance immersive. L’obiettivo è creare un’esperienza coinvolgente e interattiva, trasformando la città in un grande spazio di gioco e scoperta.

R oma si prepara a trasformarsi in un grande spazio di gioco e sperimentazione: all’Ex Cartiera Latina debutta Rome Playing Games, un evento che intreccia LARP, teatro e performance immersive. Un appuntamento che promette di ridefinire il rapporto tra pubblico e spettacolo, coinvolgendo i partecipanti in un’esperienza fuori dagli schemi tradizionali. Rome Playing Games: un festival che abbatte il confine tra spettatore e performer. Dal 24 al 26 aprile 2026 prende vita Rome Playing Games, un progetto che trasforma il pubblico in protagonista attivo. Qui il gioco di ruolo dal vivo – il LARP – diventa linguaggio culturale capace di unire narrazione, improvvisazione e riflessione collettiva.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate RPG: Il Festival Rome Playing Games a RomaCosa: Il festival RPG – Rome Playing Games, una rassegna innovativa dedicata al gioco di ruolo dal vivo (LARP) e alle performance interattive in cui... Now playing pixel diventa app autonoma grande novitàNow Playing su Pixel sta entrando in una nuova fase: da funzione di sistema nascosta a applicazione autonoma, con una grafica aggiornata e una... Panoramica sull’argomento Si parla di: RPG: Il Festival Rome Playing Games a Roma. Misteri e fenomeni inspiegabili: Cesano diventa un centro segreto con il Live Action Role Playing di EryadosPer tre giorni, Cesano — borgo del Municipio XV di Roma — diventa epicentro di un evento che fonde fantascienza e realtà: OMEGA 3-75-000, il Live Action Role Playing di Eryados ispirato alle atmosfere ... leggo.it Roma diventa capitale dei videogiochi: apre le porte il museo più grande d’ItaliaIl mondo videoludico avrà una nuova casa dal 30 novembre. Gamm – Game Museum sorgerà a Roma, in Piazza della Repubblica, e sarà il museo del videogioco più grande d’Italia. Nato dalla straordinaria ... ilmessaggero.it