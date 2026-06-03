raddoppiano i presidi lungo il fiume divieti e multe per evitare tragedie

Notizia in breve

Sono stati installati nuovi presidi lungo le rive del fiume Adda, con barriere e segnali di divieto. Sono stati intensificati i controlli e sono previste multe per chi viola le norme di sicurezza. Le autorità hanno rafforzato la sorveglianza per prevenire incidenti, in particolare tra i giovani. La zona rimane sotto stretta osservazione, anche se l’estate non è ancora iniziata.