A Verona, la Giunta comunale ha approvato un piano che prevede il raddoppio dei presidi del servizio Petra all’interno dell’Ateneo per aumentare la protezione e l’assistenza alle donne. La decisione riguarda l’espansione delle strutture dedicate, con l’obiettivo di rafforzare la presenza di punti di supporto nel territorio universitaria. La misura si inserisce nel quadro di interventi per migliorare la sicurezza femminile negli ambienti accademici.

La Giunta comunale di Verona ha approvato un piano per potenziare la sicurezza e il supporto alle donne all’interno dell’Ateneo, raddoppiando i presidi del servizio Petra. La nuova strategia prevede l’apertura di due punti d’ascolto specializzati nei quartieri Veronetta e Borgo Roma, con l’obiettivo di intercettare tempestivamente le necessità di studentesse, docenti e personale universitario. Il progetto, che affonda le sue radici in una proposta avanzata dalla rettrice Leardini, segna un passaggio decisivo nella gestione della sicurezza femminile nel contesto accademico. Fin dal marzo 2025, infatti, il Centro Antiviolenza del Comune, noto come Petra, funge da punto di riferimento per l’Università di Verona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona: raddoppiano i presidi Petra per proteggere le donne in Ateneo

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