Racconto di una notte è tra le serie tv che stanno tenendo alta l'attenzione del pubblico italiano. Tra i personaggi di punta dello sceneggiato vi è Selim Allame interpretato dall'attore Eren Vurdem. Nelle ultime puntate trasmesse in Italia, Canfeza ha deciso di lasciare Mahir sull'altare per non condannare a morte Sila per mano di Selim. La donna ha raggiunto l'abitazione dell'uomo dov'è avvenuto lo scambio con la prigioniera. Dalle anticipazioni di Racconto di una notte si evince che Selim Allame diventerà sempre più instabile mentalmente. L'uomo inizierà a terrorizzare Canfeza quando la porterà in una stanza dove troverà ad attenderla un manichino con le sembianze di Mahir. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Racconto di una notte anticipazioni: qual è il destino di Selim Allame? Eccolo svelato

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Racconto di una notte anticipazioni lunedì 18 maggio, Il peggiore incubo di Cafenza,Selim prende in

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