Racconto di una notte anticipazioni 30 maggio 2026 Sevde furiosa Selim scopre che Sila…

C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 14.15. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, sabato 30 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che Canfeza ha preferito rifiutare la proposta di matrimonio del suo amato perché convinta che la famiglia Yilmaz non accetterà mai la loro unione. Asaf però ha deciso di andare dalla nonna della ragazza per chiedere la sua mano in modo tradizionale. Sevde alla villa andrà su tutte le furie non appena scoprirà che Gulizar e Mustafa hanno lasciato Sila nelle mani di Selim, avrà infatti da ridire sul loro piano. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Racconto di una notte anticipazioni dal 25 al 30 maggio, Kursat scopre che Rasid è suo fratello, Can

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