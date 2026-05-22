L’Italia sta spingendo l’Unione Europea a concedere maggiore flessibilità nei vincoli di bilancio, una richiesta motivata dalla crisi energetica in corso. Il ministro dello Sviluppo Economico ha commentato la situazione dicendo che con il commissario europeo all’Economia si sta procedendo con un ritmo che lui ha descritto come “passo dell’alpino lettone”. Questa frase indica un avvicinamento graduale tra le parti, senza indicare però una conclusione definitiva o impegni formali a breve termine.

Il pressing dell’Italia sull’Ue per ottenere flessibilità di bilancio di fronte alla crisi energetica, Giancarlo Giorgetti lo riassume con una battuta: con il commissario europeo all’Economia Valdis Dombrovskis è in corso un avvicinamento a «passo dell’alpino lettone». Il ministro dell’Economia si trova a Nicosia per l’Eurogruppo e l’Ecofin informale, sul tavolo c’è anche il tema della situazione economica internazionale deteriorata dai recenti conflitti e dalla crisi di Hormuz. La posizione dell’Italia è nota: «È necessaria una flessibilità per l’energia, per fornire supporto a famiglie e imprese», come ricordato dal Mef sui propri social. Giorgetti e l’avvicinamento da «alpino lettone» con Dombrovskis. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Energia, Giorgetti: «Dall’Italia proposta ragionevole. Con l’Ue avvicinamento al passo dell’alpino lettone»

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