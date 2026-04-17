L’Unione Europea ha presentato alcune raccomandazioni per affrontare la crisi energetica, tra cui l’adozione di uno smart working obbligatorio almeno un giorno alla settimana e la chiusura degli edifici pubblici quando possibile. Sono stati proposti incentivi per l’uso dei trasporti pubblici, inclusi voucher, e misure per ridurre i consumi energetici. Queste indicazioni puntano a contenere il consumo di energia e a promuovere alternative più sostenibili.

Incoraggiare le aziende a garantire almeno un giorno di smart working obbligatorio a settimana, chiudere gli edifici pubblici quando possibile, incentivare i trasporti pubblici anche con voucher, ridurre i consumi energetici. Queste alcune delle “misure per un sollievo immediato” contenute nelle raccomandazioni agli Stati della bozza del Piano ‘Accelerate Eu’ messo a punto per affrontare la crisi energetica. Il Piano Ue sarà presentato il 22 aprile. Si propone poi di ridurre i costi del trasporto pubblico e ferroviario e incentivarne l’uso, anche introducendo sussidi per ridurre il prezzo dei biglietti del treno e di favorire l’uso dei mezzi pubblici tra i lavoratori, oltre a promuovere alternative all’auto privata come bike sharing, acquisto di biciclette e sviluppo di infrastrutture ciclabili e di micro-mobilità.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Energia, le raccomandazioni Ue contro la crisi: smart working e trasporti pubblici

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