raccolta rifiuti servizio ecovan itinerante

Da alcuni giorni, a Vezzano è attivo un nuovo servizio di raccolta rifiuti con un Ecovan itinerante. Oltre al ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti, il servizio prevede anche una raccolta mobile di sfalci o ingombranti, a seconda del periodo. Il veicolo si sposta nelle diverse zone del comune per facilitare la consegna del servizio ai cittadini. La raccolta si svolge con un porter, in modo da gestire le esigenze stagionali e ridurre le difficoltà di smaltimento.

Nuovo servizio con un Ecovan a Vezzano: in aggiunta al ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti, da alcuni giorni è stato attivato un servizio itinerante di raccolta, a seconda dei mesi, di ingombranti o di sfalci tramite un porter. Il ritiro avverrà, appunto, con modalità itinerante, di venerdì o di sabato a seconda delle zone, sulla base di una precisa calendarizzazione. Il primo sabato del mese appuntamento a Vezzano alto alla chiesa di San Siro dalle 8 alle 9.30 e a Vezzano basso dove la chiesa dalle 11 alle 12.30; negli stessi orari il secondo sabato del mese prima a Valeriano al parcheggio e successivamente in via Cerretta Bassa a Buonviaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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