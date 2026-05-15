Famiglia da mesi senza servizio di raccolta rifiuti

Da forlitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una famiglia di Modigliana si trova senza il servizio di raccolta rifiuti da diversi mesi. Il segnalante ha riferito che né Alea Ambiente né il Comune sono intervenuti per risolvere la situazione. La famiglia si trova in questa condizione da tempo, senza ricevere assistenza o spiegazioni ufficiali. La situazione è rimasta invariata nonostante le segnalazioni e le richieste di intervento da parte dei residenti.

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Scrive il segnalanteUna famiglia di Modigliana vive da mesi nell'indifferenza di Alea Ambiente e del Comune stesso, che non interviene. Alea sostiene che la strada non è agibile, eppure il comune di Modigliana ci ha fatto proprio un monumento ed ha investito ingenti risorse per la messa in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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