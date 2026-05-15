Famiglia da mesi senza servizio di raccolta rifiuti

Una famiglia di Modigliana si trova senza il servizio di raccolta rifiuti da diversi mesi. Il segnalante ha riferito che né Alea Ambiente né il Comune sono intervenuti per risolvere la situazione. La famiglia si trova in questa condizione da tempo, senza ricevere assistenza o spiegazioni ufficiali. La situazione è rimasta invariata nonostante le segnalazioni e le richieste di intervento da parte dei residenti.

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