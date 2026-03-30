Riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti | cosa cambia a Monterchi

È stata avviata una riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio del Comune di Monterchi. La modifica riguarda le modalità e i tempi di raccolta, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti e ridurre i conferimenti nelle aree pubbliche. Nessuna informazione è ancora stata fornita sui dettagli specifici delle nuove procedure o sui tempi di attuazione.

Al via, anche sul territorio del Comune di Monterchi, la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti. Il piano, frutto del lavoro sinergico dell’Amministrazione comunale, del gestore Sei Toscana - Gruppo Iren e dell’Ato Toscana Sud, punta ad aumentare la quantità e la qualità della differenziata e a migliorare il decoro urbano. È già in corso, su tutto il territorio comunale, l’intervento di rimozione dei vecchi contenitori e di installazione dei nuovi cassonetti, più funzionali e capienti e dal migliore impatto visivo. Le postazioni stradali saranno composte da un contenitore per ciascuna delle cinque le tipologie di raccolta, e cioè carta e cartone, organico, multimateriale, indifferenziato e vetro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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