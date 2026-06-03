quirinale i giovani di tor bella monaca interrogano mattarella

Una studentessa di Tor Bella Monaca ha interrogato il presidente della Repubblica durante un evento pubblico. La ragazza ha chiesto come le istituzioni possano migliorare il rapporto con i giovani. La domanda è stata rivolta nel contesto di un incontro con studenti, in cui si è discusso di ruolo e percezione delle istituzioni. La studentessa ha evidenziato come molti giovani vedano le istituzioni come mondi lontani e poco accessibili.

Cosa ha chiesto la studentessa di Tor Bella Monaca a Mattarella?. Perché i giovani percepiscono le istituzioni come mondi estranei?. Come può la politica colmare il vuoto con le periferie?. Quali sono i rischi di una democrazia senza il voto giovanile?.? In Breve Dieci rappresentanti under 35 dialogano con Mattarella nei giardini del Quirinale. Studentessa Gabriella Cerami Stella Silva del liceo Amaldi interroga il Presidente. Partecipanti provenienti dal quartiere periferico di Tor Bella Monaca a Roma. Disconnessione tra agende politiche e necessità quotidiane delle nuove generazioni.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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