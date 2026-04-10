A Tor Bella Monaca si svolge una rassegna multidisciplinare che comprende diverse iniziative. Tra gli eventi in programma ci sono la rappresentazione teatrale

Cosa: Una rassegna multidisciplinare che include A porte chiuse, il concerto di Dayramir Gonzales e lo spettacolo Frankenstein.. Dove e Quando: Teatro Tor Bella Monaca, Roma; dal 16 al 19 aprile.. Perché: Per vivere un’esperienza culturale immersiva che spazia dal dramma esistenzialista alla vibrante musica cubana, fino all’inquietudine del teatro di figura.. La primavera romana si accende di nuove suggestioni culturali grazie alla programmazione del Teatro Tor Bella Monaca, che dal 16 al 19 aprile propone un cartellone denso e trasversale. Situato in un quartiere periferico ma centrale per la vitalità artistica della capitale, il teatro si conferma un polo di attrazione per chi cerca proposte sceniche capaci di stimolare il pensiero e appagare i sensi. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Sartre, Cuba e Frankenstein a Tor Bella Monaca

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