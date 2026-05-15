A fine maggio, a Tor Bella Monaca, si svolge un cartellone teatrale con diversi spettacoli. La programmazione include rappresentazioni di commedie napoletane, opere di teatro dell’assurdo e spettacoli che affrontano temi sociali e di salute mentale. Gli eventi si susseguono in vari luoghi della zona, offrendo un calendario ricco di proposte artistiche per il pubblico locale. La rassegna si propone di coinvolgere i residenti e stimolare la partecipazione attraverso un’offerta culturale diversificata.

Cosa: Un ricco e variegato cartellone teatrale che spazia dalla commedia partenopea al teatro dell’assurdo, fino a riflessioni su tematiche sociali e salute mentale.. Dove e Quando: Arena Teatro Tor Bella Monaca, Via Bruno Cirino, Roma. Dal 21 al 31 maggio.. Perché: Per godere dello spettacolo dal vivo affrontando storie divertenti, surreali e profondamente umane in uno spazio culturale vitale per la periferia romana.. Tra classici partenopei e commedie dell’assurdo. Il palcoscenico romano si prepara ad accogliere una rassegna di eventi imperdibili che animeranno la capitale con una grande varietà di generi e registri narrativi. Dal 21 al 24 maggio, il sipario si alzerà sulla grande tradizione comica con Tre pecore viziose, un celebre e storico testo scritto da Eduardo Scarpetta e diretto in questa occasione da Giuseppe Sorvillo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Tor Bella Monaca: Il Cartellone di Fine Maggio

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