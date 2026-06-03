Questo ponte è stato come un Ferragosto

La stagione balneare a Riccione è iniziata con un afflusso elevato durante l’ultimo ponte festivo. Per alcuni, questa fase ha superato in affluenza il precedente Ferragosto. La presenza di turisti e visitatori si è attestata su numeri superiori rispetto allo scorso anno, contribuendo a un avvio di stagione con un’intensa attività. Non sono stati segnalati problemi di ordine pubblico o di sicurezza durante il periodo.

La stagione balneare a Riccione è partita in quarta con l’ultimo ponte festivo che per alcuni è stato addirittura migliore dello scorso Ferragosto. Almeno per due notti gli hotel hanno registrato il 99 per cento dell’occupazione. Domanda e prenotazioni di questo periodo stanno superando quelle dell’anno scorso, per cui le prospettive dei prossimi weekend sono buone. Lo conferma Federalberghi e pure l’assessore al Turismo Mattia Guidi che dice: "Confrontandomi con le categorie economiche la domanda di richieste e prenotazioni a Riccione è superiore a quella dello stesso periodo dell’anno scorso. Ora è importante capitalizzare, ossia fare in modo che questo trend non rallenti, dobbiamo spingere forte soprattutto su luglio e agosto, mesi in cui non si deve perdere terreno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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IL PONTE SULLO STRETTO E UNA FARSA

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