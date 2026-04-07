Durante il fine settimana di Pasqua, molte località hanno registrato il tutto esaurito, con grandi afflussi di persone sia in città che sulle località balneari. Le condizioni meteorologiche sono state variabili, passando dalla neve e dal vento gelido a giornate di sole e temperature più miti. Il ponte ha portato un notevole afflusso di visitatori, offrendo un’opportunità di svago in un periodo segnato da condizioni meteo imprevedibili.

Ci sono stati la neve, la burrasca, il vento gelido che per qualche giorno ci ha riportati indietro alle lunghe giornate invernali. E poi il regalo di Pasqua: un magnifico ponte soleggiato, in mezza manica, con il profumo dell’estate già nell’aria. Un avvio perfetto per la stagione in arrivo, che ha richiamato turisti sia in città che sui lidi. Nei parcheggi del centro già venerdì li si vedeva armeggiare con zaini e valigie, e poi nel weekend hanno affollato le strade, visitato i monumenti, pranzato nei tavolini all’aperto e passeggiato tra il verde di ’Ravenna in fiore’ in piazza del Popolo. "C’è stato tantissimo afflusso turistico – dice Andrea Romagnoli, direttore dell’Opera di religione che gestisce San Vitale, Galla Placidia, Sant’Apollinare Nuovo, il battistero Neoniano, la cappella di Sant’Andrea e il museo Arcivescovile –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pasqua da tutto esaurito: "Folla in città e al mare. Questo ponte col sole è stato un bel regalo"

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Museo del cinema di Torino, tutto esaurito nel weekend di PasquaSono 11.500 le persone che hanno visitato il Museo nazionale del cinema di Torino nel weekend di Pasqua, da sabato 4 a lunedì 6 aprile 2026. (ANSA) ... ansa.it

Pasqua da tutto esaurito nei campeggi ticinesiOccupazione tra il 75 e il 100%, soprattutto nelle zone a lago - Prezzi in aumento del 2-3% rispetto al 2025, ma rincari più contenuti rispetto a Italia e Croazia ... rsi.ch

Intervento di soccorso nel pomeriggio di Pasqua: da qui l'appello di vigili del fuoco e Soccorso alpino - facebook.com facebook

Buona Pasqua, da me e Raoul x.com