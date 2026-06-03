Le sneaker indossate da Justin Bieber sono state vendute in quantità record nelle ultime settimane. Questi modelli sono stati protagonisti di numerosi post sui social del cantante, contribuendo a un’impennata nelle vendite. Le scarpe sono state riconosciute come le preferite del musicista, che le ha sfoggiate in più occasioni pubbliche. La richiesta è cresciuta significativamente, portando a esaurimenti nelle principali catene di negozi e online.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Quando si tratta di aggiungere alla propria collezione capi e accessori stravaganti, Justin Bieber non si tira mai indietro. Nel corso della sua carriera, la popstar ha indossato praticamente di tutto: completi oversize abbinati a un paio di Crocs, felpe con cappuccio infilate solo in una manica e ciabatte di ogni tipo e dimensione per uscire a cena con sua moglie, Hailey Bieber. Justin è così appassionato di questo genere di cose che, da tempo, ha deciso di crearle personalmente, fondando il suo brand Skylrk. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Queste sneaker sono diventate le preferite di Justin Bieber

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