Durante l’after party degli Oscar organizzato da Beyoncè e Jay-Z, si sono verificati momenti di tensione tra Justin Bieber e Usher. I due artisti sono stati protagonisti di un acceso scambio di parole che ha attirato l’attenzione dei presenti. La scena si è svolta subito dopo la cerimonia e ha coinvolto direttamente i due musicisti.

Nell’after party degli Oscar organizzato la scorsa settimana da Beyoncè e Jay-Z, al termine della cerimonia, Justin Bieber e Usher sono stati i protagonisti di un’accesa discussione. Il legame tra Usher e Bieber risale al 2008, quando la voce di Yeah! ha stretto una partnership con Scooter Braun per far firmare a Bieber il contratto con la loro etichetta congiunta Raymond Braun Media Group. In seguito gli artisti hanno collaborato, realizzando brani come First Dance ed al remix di Somebody To Lov e, con Usher che continuò a svolgere il ruolo di mentore. I primi segnali di rottura sono stati avvertiti nel 2024, quando Bieber ha rifiutato l’offerta di apparire durante l’half time show di Usher durante l’intervallo del Super Bowl e l’anno successivo smetteva di seguirlo sui social media. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - All’after party degli Oscar di Beyoncè e Jay-Z, sono volati stracci tra Justin Bieber e Usher

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