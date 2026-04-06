Oltre ai prodotti di bellezza, anche il modo in cui si lavano e si indossano i vestiti può influenzare la salute della pelle. I detergenti, i profumi e gli additivi presenti nei tessuti possono lasciare residui che, a contatto con la pelle, potrebbero causare irritazioni o fastidi. Questa attenzione si aggiunge alle pratiche di skincare tradizionali, ampliando la consapevolezza sull’importanza di tutto ciò che entra in contatto con il nostro corpo.

N on solo creme, sieri e trattamenti: anche ciò che si indossa e soprattutto con cosa lo si lava, ha un impatto diretto sulla salute della pelle. I detersivi, possono infatti trasformarsi in una fonte silenziosa di irritazioni, arrossamenti e sensibilità cutanea. Negli ultimi anni, però, qualcosa è cambiato. Sempre più persone, complici dermatiti, allergie e una crescente attenzione agli ingredienti, stanno riscrivendo le regole della detergenza domestica. Nasce così il concetto di “ detersivi dermocompatibili”: formule pensate per rispettare non solo i tessuti, ma anche l’equilibrio della pelle. Acqua di riso, l’alleato naturale per la cura della pelle di viso e corpo X Detersivi dermocompatibili: che cosa sono. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La skincare non finisce davanti allo specchio. Anche il bucato può influire sulla salute della pelle: profumi, enzimi e conservanti possono restare sui tessuti e causare irritazioni

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