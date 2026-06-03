Un serpente marino ha nuotato per circa 450 metri attraverso acque turchesi per raggiungere l’isola di Santa Eulària, partendo dalla costa orientale di Ibiza. La presenza di questi animali marini, che si sono spinti fino all’isolotto, ha causato preoccupazioni tra le autorità e i residenti, poiché si tratta di una specie rara e potenzialmente pericolosa. La creatura, descritta come pallida e solitaria, si è fatta strada in acque poco profonde, minacciando le lucertole delle Baleari.

Un corpo pallido e solitario che si fa strada ondulando attraverso le acque turchesi, nuotando per coprire i 450 metri di mare che separano la costa orientale di Ibiza dall’isolotto di S anta Eulària. È la prova inconfutabile, documentata ad aprile 2024 in un video girato da una guardia ambientale locale, di ciò che i ricercatori temevano da tempo: i serpenti marini provenienti dalla Spagna continentale stanno nuotando per aprire un nuovo fronte di colonizzazione, minacciando la sopravvivenza della lucertola delle Pitiuse (Podarcis pityusensis). La notizia e i dettagli del fenomeno sono stati riportati dal quotidiano britannico The Guardian in un lungo articolo pubblicato due giorni fa che fa il punto della situazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Questa è una tragedia”: i serpenti marini di Ibiza sono arrivati a nuoto fino all’isola di anta Eulària minacciano le lucertole delle Baleari

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