piccolo muore prima di nascere tragedia per una coppia di casina lo scoprono arrivati in ospedale

Una tragedia immensa ha colpito una giovane coppia residente nel territorio di Casina: il loro primogenito è morto prima di nascere, al termine di una gravidanza che sembrava procedere regolarmente. Ieri mattina si sono svolti i funerali del bimbo mai nato, sepolto nel piccolo cimitero della frazione di Cortogno. La tragedia si è consumata la scorsa settimana. La futura mamma, ormai al nono mese e prossima al parto, ha avvertito contrazioni e dolori addominali, ma soprattutto ha percepito che qualcosa non andava: il feto appariva meno attivo e i movimenti le sono sembrati anomali. In preda all’angoscia, ha chiesto al marito di accompagnarla con urgenza all’ ospedale Franchini di Montecchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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