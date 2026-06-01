I serpenti che hanno invaso Ibiza nuotano in mare per colonizzare altre isole | sempre più a rischio la lucertola delle Pitiuse

I serpenti invasivi di Ibiza stanno nuotando in mare aperto per raggiungere altre isole. La loro presenza sull’isola è aumentata, e si spostano tra le varie isole dell’arcipelago. La diffusione di questi animali selvatici rappresenta un rischio crescente per alcune specie locali, come la lucertola delle Pitiuse, che si trova in pericolo a causa dell’invasione. Non ci sono ancora interventi ufficiali per contenere la loro espansione.

?I serpenti che hanno invaso Ibiza sono sempre più numerosi e nuotano in mare aperto per colonizzare nuovi isolotti. La specie aliena minaccia però la sopravvivenza di una lucertola che vive solo a Ibiza, Formentera e in altri isolotti vicini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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