Nel 2023, i sindacati hanno affittato una sala vicino a piazzale Accursio per organizzare la prima assemblea con i lavoratori del cantiere del consolato. L’assemblea si è svolta sotto scorta, con operai sorvegliati a vista durante l’evento. La presenza di forze dell’ordine era visibile per garantire la sicurezza e la gestione dell’incontro. La sala è stata scelta appositamente per facilitare il contatto tra rappresentanti sindacali e operai.

Milano, 3 giugno 2026 – Per organizzare la prima assemblea, e cercare di entrare in contatto con i lavoratori, i sindacati avevano dovuto affittare nel 2023 una sala nella zona di piazzale Accursio. La Caddell, infatti, aveva impedito l’accesso ai cantieri, sostenendo la necessità di un permesso del Dipartimento di Stato americano, perché si tratta di una proprietà consolare e gode quindi dell’extraterritorialità. Permesso che naturalmente non è mai arrivato. Accesso vietato non solo ai cantieri ma anche al marciapiede davanti, con l’alt intimato dai vigilanti. CONSOLATO USA PIAZZALE ACCURSIO: CANTIERE E OPERAI MILANO, 29 MAGGIO 2026, ANSADAVIDE CANELLA I referenti turchi . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quell’assemblea sindacale “sotto scorta”: così gli operai del cantiere del consolato venivano sorvegliati a vista

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