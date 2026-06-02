Se stai male lavori niente ospedale | così venivano negate le cure agli operai del nuovo consolato Usa a Milano

Gli operai impiegati nel cantiere del nuovo consolato americano a Milano hanno riferito di aver ricevuto medicine invece di cure ospedaliere dopo infortuni. Secondo le testimonianze, ai lavoratori feriti veniva negata l’assistenza ospedaliera, con l’obiettivo di farli tornare subito al lavoro. La situazione riguarda il cantiere gestito dalla Caddell Construction e solleva questioni sulla tutela della salute in ambienti di lavoro.

"Niente ospedale per gli operai feriti, solo medicine per tornare subito al lavoro". Dalle testimonianze dei lavoratori emerge la presunta negazione del diritto alla salute nel cantiere della Caddell Construction per la costruzione del nuovo Consolato Usa a Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The ex-husband took his sick wife to the hospital for medical care. DANG THI DU

Notizie e thread social correlati

“Consolato Usa a Milano costruito da operai indiani sfruttati”: colosso americano Caddell nei guai per caporalatoLa Procura ha disposto un controllo giudiziario d’urgenza per caporalato nei confronti di Caddell Construction, azienda americana coinvolta nella...

Operai indiani sfruttati per costruire il nuovo Consolato Usa a Milano. Il pm: “Pizzo e minacce è para-schiavismo”Un'indagine ha portato alla luce lo sfruttamento di operai indiani impiegati nella costruzione di un nuovo Consolato degli Stati Uniti a Milano.