Quattro fermi della Dda per il sequestro di Francesco Vorraro l'imprenditore sparito da Poggiomarino
La Dda ha fermato quattro persone nel caso della scomparsa dell’imprenditore di Poggiomarino. Secondo le indagini, si tratterebbe di un sequestro. Le autorità stanno proseguendo le verifiche per chiarire i dettagli.
La Dda ha sottoposto a fermo 4 persone, ritenute coinvolte nella sparizione dell'imprenditore Francesco Vorraro; si sarebbe trattato di un sequestro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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