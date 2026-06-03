Quattro fermi della Dda per il sequestro di Francesco Vorraro l'imprenditore sparito da Poggiomarino

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Dda ha fermato quattro persone nel caso della scomparsa dell’imprenditore di Poggiomarino. Secondo le indagini, si tratterebbe di un sequestro. Le autorità stanno proseguendo le verifiche per chiarire i dettagli.

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La Dda ha sottoposto a fermo 4 persone, ritenute coinvolte nella sparizione dell'imprenditore Francesco Vorraro; si sarebbe trattato di un sequestro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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