Imprenditore di Poggiomarino scomparso fermati quattro indagati La dda | Pista degli investimenti all?estero
La Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ha fermato quattro persone sospettate di aver sequestrato un imprenditore di Poggiomarino. Secondo le indagini, la pista principale riguarda investimenti effettuati all’estero. La procura ha comunicato che gli indagati sono ritenuti responsabili del sequestro, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sui ruoli specifici o sull’identità degli individui coinvolti.
La Dda di Napoli ha fermato quattro soggetti ritenuti responsabili del sequestro dell’imprenditore Francesco Vorraro. Una svolta nel corso dell’inchiesta condotta dal pm Giuseppe Visone che sta indagando sulla scomparsa dell’imprenditore 60enne di Poggiomarino. La Campania delle opere incompiute: cantieri fermi e sprechi per 148 milioni Contestato l’aggravante mafioso, il sequestro sarebbe avvenuto per motivi economici. Una pista legata ad investimenti svolti all’estero. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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