Imprenditore di Poggiomarino scomparso fermati quattro indagati La dda | Pista degli investimenti all?estero

Notizia in breve

La Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ha fermato quattro persone sospettate di aver sequestrato un imprenditore di Poggiomarino. Secondo le indagini, la pista principale riguarda investimenti effettuati all’estero. La procura ha comunicato che gli indagati sono ritenuti responsabili del sequestro, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sui ruoli specifici o sull’identità degli individui coinvolti.