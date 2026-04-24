L' imprenditore Francesco Vorraro scomparso da due mesi | ritrovata l' auto

Da circa due mesi non si hanno più notizie di Francesco Vorraro, un imprenditore di 60 anni. Le forze dell'ordine hanno ritrovato la sua auto, ma l'uomo resta disperso. Le ricerche continuano senza sosta nel tentativo di rintracciare Vorraro e fare chiarezza sulla sua scomparsa. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla vicenda.

Proseguono senza sosta le ricerche di Francesco Vorraro, l'imprenditore 60enne di cui non si hanno notizie da circa due mesi. Nelle scorse ore le indagini hanno avuto una svolta. A distanza di alcuni giorni dalla scomparsa, infatti, le sua vettura è stata trovata nella zona industriale di Sarno.A.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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