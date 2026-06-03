Quarto d' Altino in Festa | specialità pesce e anguilla

Da veneziatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante i fine settimana del 5-7 e 12-14 giugno 2026, il campo parrocchiale di Quarto d'Altino ospita una festa estiva organizzata dalla Pro Loco. La manifestazione propone specialità di pesce e anguilla, con numerosi stand gastronomici e attività per i visitatori. L’evento si svolge nel centro del paese, coinvolgendo la comunità locale e i visitatori. La festa si tiene ogni giorno dalle prime ore del pomeriggio fino a sera.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il campo parrocchiale di Quarto d'Altino ospita la festa estiva organizzata dalla Pro Loco di Quarto d'Altino nei weekend del 5-7 e del 12-14 giugno 2026. Sei serate di concerti tributo ai grandi nomi della musica italiana, parco gonfiabili dalle 18.00 e stand gastronomico. Il Kiosco dei Fioi è. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Quarto d'Altino in festa, sagra con rinomato stand gastronomicoDal 5 al 7 e dal 12 al 14 giugno 2026 si svolgerà a Quarto d'Altino la tradizionale manifestazione “Quarto d'Altino in Festa”.

Quarto d'Altino in Festa: due weekend di buon cibo e tribute bandNel campo parrocchiale di Quarto d'Altino si svolgono due fine settimane di eventi dal 5 al 14 giugno 2026.

Temi più discussi: Quarto d'Altino in Festa: due weekend di buon cibo e tribute band; La salute dei fiumi veneti? La serata di Quarto d'Altino; Alba - 3BMeteo; Costi dei rifiuti alle stelle: È una mazzata per il volontariato.

quarto d altino inMeteo 3 giugno, temporali al Nord-Est e al Centro-SudAnche oggi (3 giugno) il maltempo insiste principalmente su Nordest, Centro e parte del Sud. Ulteriore calo termico e fine del caldo anomalo. meteo.it

Regione Veneto in conflitto di interessi sul caso Pfba? Parte l'espostoL'Osservatorio sulle mafie ha denunciato all'Anac e alla prefettura di Vicenza una possibile grave anomalia che riguarda procedura con cui viene monitorata la contaminazione da derivati del fluoro add ... veneziatoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web