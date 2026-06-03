Quarto d' Altino in Festa | specialità pesce e anguilla

Durante i fine settimana del 5-7 e 12-14 giugno 2026, il campo parrocchiale di Quarto d'Altino ospita una festa estiva organizzata dalla Pro Loco. La manifestazione propone specialità di pesce e anguilla, con numerosi stand gastronomici e attività per i visitatori. L’evento si svolge nel centro del paese, coinvolgendo la comunità locale e i visitatori. La festa si tiene ogni giorno dalle prime ore del pomeriggio fino a sera.

Il campo parrocchiale di Quarto d'Altino ospita la festa estiva organizzata dalla Pro Loco di Quarto d'Altino nei weekend del 5-7 e del 12-14 giugno 2026. Sei serate di concerti tributo ai grandi nomi della musica italiana, parco gonfiabili dalle 18.00 e stand gastronomico. Il Kiosco dei Fioi è. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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