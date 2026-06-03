Quarto d' Altino in festa sagra con rinomato stand gastronomico
Dal 5 al 7 e dal 12 al 14 giugno 2026 si svolgerà a Quarto d'Altino la tradizionale manifestazione “Quarto d'Altino in Festa”. L’evento comprende una sagra con uno stand gastronomico riconosciuto, attirando visitatori locali e turisti. La manifestazione si tiene in due turni nel mese di giugno e rappresenta uno degli appuntamenti principali della stagione estiva nel comune. È prevista la partecipazione di diverse attività e bancarelle lungo le vie del centro.
Dal 5 al 7 e dal 12 al 14 giugno 2026 torna Quarto d'Altino in Festa, uno degli appuntamenti più attesi dell'inizio estate. Per due weekend il campo parrocchiale si trasformerà in un punto di ritrovo per famiglie, gruppi di amici e appassionati della buona cucina, con stand gastronomico, musica. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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