Quarto d' Altino in festa sagra con rinomato stand gastronomico

Notizia in breve

Dal 5 al 7 e dal 12 al 14 giugno 2026 si svolgerà a Quarto d'Altino la tradizionale manifestazione “Quarto d'Altino in Festa”. L’evento comprende una sagra con uno stand gastronomico riconosciuto, attirando visitatori locali e turisti. La manifestazione si tiene in due turni nel mese di giugno e rappresenta uno degli appuntamenti principali della stagione estiva nel comune. È prevista la partecipazione di diverse attività e bancarelle lungo le vie del centro.