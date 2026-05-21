Un attacco di droni ha colpito il quartier generale dell'FSB nella regione di Kherson, causando circa cento vittime tra i presenti. Le modalità con cui i droni sono riusciti a raggiungere la sede non sono state ancora chiarite, né sono stati forniti dettagli sulla loro origine. L’attacco ha provocato danni significativi alla struttura e interrotto temporaneamente le attività dell’agenzia, senza ulteriori informazioni sulla ripercussione immediata sulla catena di comando russa. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità locali e militari.

? Punti chiave Come hanno fatto i droni a colpire il quartier generale dell'FSB?. Quali sono le reali conseguenze dell'attacco sulla catena di comando russa?. Perché la Lituania ha disposto l'apertura dei bunker h24?. Come reagirà la NATO agli sconfinamenti di droni nei territori vicini?.? In Breve Attacco a Genicheska Hirka causa circa cento tra morti e feriti.. Violazione spazio aereo lituano il 20 maggio nella contea di Vilnius.. La prima ministra Inga Ruginiene dispone bunker nazionali aperti 24 ore.. Nuovo sistema radar integrato in Lituania entro la fine dell'estate.. Almeno cento tra morti e feriti sono stati registrati nel villaggio di Genicheska Hirka, nell’oblast di Kherson, a seguito di un attacco coordinato con droni contro il quartier generale dell’Fsb russo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kherson: attacco di droni contro l’FSB, 100 vittime al quartier generale

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Ukrainian special forces launch UAV attack on Russias FSB site –Large number of officers eliminated

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