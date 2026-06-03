Quanto spendiamo per fare foto ‘perfette’ e quanto i social influenzano le vacanze?
Un sondaggio condotto da YouGov per Omio rivela che, tra gli italiani, solo una minoranza sceglie le vacanze in base alle opportunità di scattare foto “perfette”. Si evidenzia come molte destinazioni e strutture siano progettate per essere “instagrammabili”, con beach club e hotel che assumono un aspetto da set fotografico. Tuttavia, la maggior parte delle persone non afferma di pianificare le proprie vacanze principalmente per creare contenuti social.
Dai beach club più “instagrammabili” agli hotel pensati come set fotografici, fino alle esperienze costruite per finire nelle storie: le vacanze degli italiani sono sempre più influenzate dai social? Secondo un sondaggio YouGov per Omio, però, solo una piccola quota dichiara di scegliere davvero. 🔗 Leggi su Today.it
PSICOLOGIA DELLE PERSONE CHE NON USANO I SOCIAL MEDIA
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