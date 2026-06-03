Quanto spendiamo per fare foto ‘perfette’ e quanto i social influenzano le vacanze?

Notizia in breve

Un sondaggio condotto da YouGov per Omio rivela che, tra gli italiani, solo una minoranza sceglie le vacanze in base alle opportunità di scattare foto “perfette”. Si evidenzia come molte destinazioni e strutture siano progettate per essere “instagrammabili”, con beach club e hotel che assumono un aspetto da set fotografico. Tuttavia, la maggior parte delle persone non afferma di pianificare le proprie vacanze principalmente per creare contenuti social.