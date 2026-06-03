Quanto spendiamo per fare foto ‘perfette’ e quanto i social influenzano le vacanze?

Da today.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un sondaggio condotto da YouGov per Omio rivela che, tra gli italiani, solo una minoranza sceglie le vacanze in base alle opportunità di scattare foto “perfette”. Si evidenzia come molte destinazioni e strutture siano progettate per essere “instagrammabili”, con beach club e hotel che assumono un aspetto da set fotografico. Tuttavia, la maggior parte delle persone non afferma di pianificare le proprie vacanze principalmente per creare contenuti social.

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Dai beach club più “instagrammabili” agli hotel pensati come set fotografici, fino alle esperienze costruite per finire nelle storie: le vacanze degli italiani sono sempre più influenzate dai social? Secondo un sondaggio YouGov per Omio, però, solo una piccola quota dichiara di scegliere davvero. 🔗 Leggi su Today.it

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