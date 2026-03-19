Chiara Ferragni ha pubblicato sui social le prime foto di suo figlio Leo dopo un lungo periodo di assenza. Le immagini mostrano il bambino ormai cresciuto e in apparente buona salute. La influencer ha condiviso momenti di vita privata, accogliendo i commenti dei follower. Le foto sono state molto discusse, suscitando interesse e curiosità tra il pubblico.

Dopo un periodo lontano dalla condivisione della sua quotidianità familiare, Chiara Ferragni è tornata a sorprendere i suoi follower con immagini intime e dolci dedicate al figlio Leone Lucia Ferragni. L’occasione è stata il suo ottavo compleanno, celebrato con scatti teneri ma discreti, nel pieno rispetto della linea scelta negli ultimi mesi: proteggere l’identità del bambino. Nelle foto condivise sui social, infatti, il piccolo appare sempre di spalle, senza mai mostrare il volto, segno di una scelta precisa fatta insieme a Fedez dopo la separazione. Chiara Ferragni mostra il figlio sui social: Leone è proprio cresciuto!. A corredo delle immagini, Chiara ha accompagnato il post con parole cariche d’affetto e significato: « Felice ottavo compleanno al mio magico ragazzo che fa sembrare la mia vita una favola. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Dopo tanti anni, Chiara Ferragni mostra il figlio Leo sui social: ecco le FOTO inaspettate, ma quanto è cresciuto?

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