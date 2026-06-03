La Juventus ha lasciato andare Vlahovic, alleggerendo così il monte ingaggi. La cessione del giocatore riduce i costi salariali e influisce sui conti del club. La decisione si riflette nei bilanci, con un risparmio immediato sui salari. La società non ha ancora comunicato dettagli sul valore della transazione. La partenza del serbo comporta un impatto diretto sui budget futuri e sulla possibilità di investimenti.

di Francesco Spagnolo L’addio di Vlahovic consente alla Juventus di alleggerire il monte ingaggi. Ecco il peso della separazione con il serbo sulle casse bianconere. Il matrimonio tra la Juventus e il proprio centravanti è ufficialmente giunto ai titoli di coda. Dopo oltre quattro anni di alti e bassi, il faccia a faccia andato in scena alla Continassa tra la dirigenza e l’entourage del serbo ha sancito la rottura definitiva. Sul tavolo c’era il prolungamento del contratto in scadenza a fine mese, ma la distanza economica si è rivelata incolmabile. Il bomber lascerà quindi Torino a parametro zero, rifiutando la proposta bianconera di 6 milioni di euro più bonus a fronte di una richiesta che toccava gli 8 milioni netti, oltre a sostanziose commissioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Quanto pesa sui conti della Juventus l’addio di Vlahovic? L’analisi e cosa cambia per le casse bianconere

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