Gatti Juve il difensore prepara l’addio | la sua cessione sarebbe fondamentale per le casse bianconere Gli aggiornamenti

Il difensore della squadra di calcio sta pianificando di lasciare il club in vista di una possibile cessione. La trattativa potrebbe portare alla sua partenza nelle prossime settimane, con un impatto significativo sulle finanze della società. Al momento, si attendono sviluppi ufficiali riguardo alle modalità e ai tempi della possibile cessione, che potrebbe facilitare una ristrutturazione economica del club.

di Angelo Ciarletta Gatti Juve, il difensore prepara l’addio: la sua cessione sarebbe fondamentale per le casse del club torinese. Gli ultimi aggiornamenti. La Juve riflette sulle prossime mosse di mercato per bilanciare le esigenze tecniche e quelle finanziarie. Secondo l’analisi di Tuttosport, l’assetto arretrato bianconero potrebbe subire variazioni significative a causa delle nuove gerarchie emerse in questa stagione. CALCIOMERCATO JUVE LIVE L’esplosione di Lloyd Kelly ha cambiato i piani della dirigenza. Le prestazioni convincenti offerte dal centrale inglese hanno drasticamente ridotto il minutaggio di Federico Gatti. Nonostante l’attaccamento alla maglia, il calciatore potrebbe essere sacrificato nella prossima sessione di trasferimenti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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