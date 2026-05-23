Cambiaso si avvicina all’addio alla Juventus. La società valuta una cessione per migliorare le finanze e ridurre le difficoltà dell’esterno, che quest’anno ha incontrato problemi di rendimento. La decisione sembra ormai definitiva, anche considerando le performance non all’altezza delle aspettative e le plusvalenze possibili dalla vendita.

di Francesco Spagnolo Cambiaso è sempre più vicino all’addio. In questa stagione l’esterno è stato in grossa difficoltà e la cessione ad oggi sembra scontata. Il mercato della Juventus potrebbe presto regalare colpi di scena inaspettati, specialmente per quanto riguarda il reparto dei difensori esterni. La sessione estiva alle porte impone profonde riflessioni alla dirigenza bianconera, intenzionata a ottimizzare le risorse a disposizione. Tra i profili al centro delle discussioni c’è sicuramente Andrea Cambiaso, la cui permanenza a Torino non è più così scontata come in passato, complici le dinamiche di una stagione complessa che costringono la società a valutare attentamente il futuro del calciatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cambiaso verso l’addio alla Juve: una cessione necessaria per le casse bianconere. Tra plusvalenze e prestazioni non all’altezza

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