Quanto pesa lo spirito repubblicano | Politica divisiva è il Colle a unirci

Il politologo ha commentato che gli 80 anni della Repubblica non sono una festa unitaria, evidenziando le assenze di leader di partiti principali. Ha sottolineato che la politica attuale si caratterizza per divisioni e che, senza figure di spicco, si percepisce una mancanza di coesione. Secondo l’esperto, il ruolo del Quirinale resta centrale nel mantenere l’unità nazionale in momenti di crisi politica. Nessuna altra figura politica è stata menzionata come possibile punto di rifermento.

Professor Alessandro Campi, politologo dell’università di Perugia, gli 80 anni della Repubblica si possono considerare festa unitaria di tutti gli italiani? "Le assenze di Schlein, Conte e Salvini indicano che probabilmente c’è qualche problema". Forse rispetto alla sola parata militare. "Di sicuro il quadro internazionale porta a dei distinguo, che rischiano però di essere capziosi. Per ragioni storiche e culturali, si pensi l’ethos cattolico rappresentato da Mattarella, l’Italia non è certo paese malato di militarismo. Lo è stata in passato, e più che altro in chiave retorico declamatoria. Siamo in armi proprio per difendere i valori di convivenza fondanti dell’ordinamento costituzionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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