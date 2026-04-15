Mps verso lo scontro tra Caltagirone e i Del Vecchio per i nuovi vertici della banca | chi vota cosa in assemblea e quanto pesa

Nella giornata di ieri, il consiglio di amministrazione di Delfin si è riunito in Lussemburgo e avrebbe deciso di supportare la lista di Plt Holding, che propone la ricandidatura dell'ex amministratore delegato di Mps. La disputa tra le fazioni di Caltagirone e Del Vecchio si concentra sulla composizione dei nuovi vertici della banca, con le varie parti che espongono i propri voti e le rispettive quote di influenza in vista dell’assemblea.

Il cda di Delfin, riunito ieri in Lussemburgo, avrebbe deciso di sostenere la lista di Plt Holding, che chiede di ricandidare l’ex amministratore delegato Luigi Lovaglio alla guida di Mps. Lo riferisce Repubblica citando più fonti finanziarie, mentre la società interpellata ha opposto un . La mossa potrebbe risultare decisiva, perché il delegato di Delfin, Matteo Erede, porterà in assemblea il 17,5% delle azioni della banca senese, un pacchetto sufficiente a ribaltare gli equilibri tra la lista del cda uscente e quella dell’imprenditore Pierluigi Tortora. Secondo le stesse fonti raccolte da Repubblica, anche la Bce avrebbe influito sulla scelta di Delfin, non avendo gradito la decisione presa a inizio marzo dal cda senese di escludere Lovaglio dai venti candidati al rinnovo.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Mps: elenco liste e nomina del presidente, nuovi chiarimenti della Banca in vista dell’assemblea“Con riferimento al comunicato stampa dello scorso 24 marzo – si legge- Banca Monte dei Paschi di Siena precisa, che l’ ordine dei candidati in esso... Mps verso l’assemblea dei soci . Grandi manovre tra gli azionisti per il rinnovo della governanceI fondi internazionali iniziano a prendere posizione: per ora a favore della lista del consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mps, l’assemblea in diretta: Applausi per l’ex ceo. Qui sembra Netflix. Delfin ago della bilancia tra le liste Palermo-Lovaglio; Mps, ecco perché BlackRock punta su Lovaglio (nonostante i proxy advisor); Mps, il cda licenzia Lovaglio: Risoluzione unilaterale per giusta causa. Attesa per l'assemblea; Monte dei Paschi, dopo la scalata a Mediobanca scoppia la guerra di governance. Mps, scontro aperto in assemblea. Blackrock si schiera con LovaglioIl fondo Usa domani voterà la lista di Plt Holding che sostiene l’ex ad. Vanguard e altri gestori stanno con il cda ... quotidiano.net Mps, cosa c’è dietro lo scontro su Palermo, Lovaglio e il nuovo cdaIn vista dell'assemblea di Mps il 15 aprile, in luce il parere contraddittorio di Iss che sostiene il cda ma boccia pezzi della lista, i dubbi della Bce su Palermo, le critiche su Maione e Lombardi e ... startmag.it Quando non c'era il politicamente corretto. (Da un vecchio libro del 1965 su Ferdinando Cortéz, dal titolo "La conquista del Messico"). - facebook.com facebook