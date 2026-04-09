Sanità lo scontro sulla mobilità passiva | i conti dell' Umbria e quanto pesa

In regione Umbria, il fenomeno della mobilità passiva sanitaria riguarda i cittadini che si rivolgono ad altre aree per ricevere cure. Questa situazione comporta costi per il sistema sanitario regionale, che si verificano a causa di carenze di attrezzature, posti letto o lunghe liste di attesa in alcune specialità. La mobilità passiva si verifica soprattutto in patologie che richiedono interventi tempestivi e immediati.

Si chiama mobilità passiva sanitaria quando i cittadini si curano fuori regione. Una mobilità passiva che è a carico del sistema regionale dell'Umbria per svariate cause: mancanza di macchinari, di posti o attese troppo lunghe in determinate patologie che richiedono tempi stretti. Un dato che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Decaro contro la mobilità passiva della sanità: "Troppi 345 milioni per curarsi in cliniche fuori dalla Puglia"Il governatore: "Il 60% di questa somma va ad ospedali privati di Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Campania e Lazio.

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Tgs. . Sanità e liste d'attesa in Sicilia, a Lentini 727 giorni per una colonscopia. I dati emersi dal monitoraggio regionale mostrano una situazione ancora critica. Oltre 600 giorni per una mammografia. L'assessorato interviene: è un'anomalia. Servizio di Cinzia - facebook.com facebook

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