Quanto guadagnano i parlamentari dell' Umbria

Da perugiatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I parlamentari dell'Umbria ricevono uno stipendio base di circa 5.000 euro netti al mese. A questa cifra si aggiungono indennità di carica, rimborsi spese e altri benefit, portando il totale a circa 10.000 euro mensili. Le cifre variano leggermente in base alla posizione ricoperta e alle eventuali indennità di funzione. I dati sono aggiornati al momento attuale.

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Per chi si avvicina al mondo della carriera politica essere eletti in parlamento è sicuramente una delle aspirazioni più alte. Si entra nelle stanze romane del potere, si vanno a rappresentare le istanze di migliaia di cittadini e sicuramente si ottiene anche una grande tranquillità economica per. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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