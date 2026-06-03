Quanto guadagnano i parlamentari dell' Umbria

Notizia in breve

I parlamentari dell'Umbria ricevono uno stipendio base di circa 5.000 euro netti al mese. A questa cifra si aggiungono indennità di carica, rimborsi spese e altri benefit, portando il totale a circa 10.000 euro mensili. Le cifre variano leggermente in base alla posizione ricoperta e alle eventuali indennità di funzione. I dati sono aggiornati al momento attuale.